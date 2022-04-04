Росіяни викрали чотирьох активістів під час протесту в Новій Каховці
Росіяни викрали чотирьох активістів у Новій Каховці. Зокрема окупанти викрали людей саме під час протесту в місті.
Серед вкрадених – одна жінка 1990 року народження. Про це повідомили у фейсбуці Каховської міської територіальної громади.
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Окупанти викрали 4 активістів у Новій Каховці
Згідно з даним місцевої влади, вороги на українській землі викрали:
- Юрія Васильвича Гедзика, 1974 року народження;
- Ігоря Володимировича Бахура, 1983 року народження;
- Анатолія Олександровича Качинського, 1985 року народження;
- Олену Бубнову, 1990 року народження.
Досі місцеперебування цих людей невідоме.
Викрадений Анатолій Качинський / Каховська міська територіальна громада
Ворог викрав Ігоря Бахура / Каховська міська територіальна громада
Зв'язку з Оленою Бубновою немає / Каховська міська територіальна громада
Окупанти викрали Юрія Гедзика / Каховська міська територіальна громада
На жаль, під час мітингу окупанти гумовими кулями поранили двох цивільних учасників мітингу – одному куля влучила в стегно, другому – в шию. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.
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