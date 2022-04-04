Росіяни викрали чотирьох активістів під час протесту в Новій Каховці

Росіяни викрали чотирьох активістів у Новій Каховці. Зокрема окупанти викрали людей саме під час протесту в місті.

Серед вкрадених – одна жінка 1990 року народження. Про це повідомили у фейсбуці Каховської міської територіальної громади.

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Окупанти викрали 4 активістів у Новій Каховці

Згідно з даним місцевої влади, вороги на українській землі викрали:

Юрія Васильвича Гедзика, 1974 року народження;

Ігоря Володимировича Бахура, 1983 року народження;

Анатолія Олександровича Качинського, 1985 року народження;

Олену Бубнову, 1990 року народження.

Досі місцеперебування цих людей невідоме.



Викрадений Анатолій Качинський / Каховська міська територіальна громада



Ворог викрав Ігоря Бахура / Каховська міська територіальна громада



Зв'язку з Оленою Бубновою немає / Каховська міська територіальна громада



Окупанти викрали Юрія Гедзика / Каховська міська територіальна громада

На жаль, під час мітингу окупанти гумовими кулями поранили двох цивільних учасників мітингу – одному куля влучила в стегно, другому – в шию. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

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