Можуть не повернутися: як росіяни змогли забрати дітей у батьків

Російські загарбники продовжують викрадати дітей з тимчасово окупованих територій України. Окупанти вирішили не повертати дітей з Енергодара, які поїхали "на відпочинок" у Росію.

Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя. Тепер батьки цих дітей думають над тим, як повернути їх назад.

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Росіяни не віддають батькам дітей із Енергодара

Українські діти, як і раніше, дуже потрібні російським окупантам. Вони продовжують їх викрадати із окупованих територій України.

Людям, які з Енергодара віддали своїх дітей у табори в Краснодарський край та в інші місця, вже повідомили, що діти назад зараз не повернуться, це небезпечно,

– розповів кореспондент.

Також росіяни сказали батькам передавати своїм дітям теплі речі. Вони начебто там будуть навчатися в школі дистанційно від батьків. Тепер батьки цих дітей думають над тим, як повернути їх назад.

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Троє підлітків – у полоні окупантів

Також після останніх вдалих обстрілів української артилерії росіяни захопили трьох підлітків у Мелітопольському районі. Хлопців підозрюютьу тому, що вони корегували вогонь української артилерії.

Тому троє українських юнаків зараз перебувають у полоні ворога. Невідомо, що російські окупанти з ними роблять. Залишається сподіватися, що їх якнайшвидше звільнять.

Вивезення Росією українських дітей з окупованих територій