Росіяни викрали двох людей на Чернігівщині: голову міськради й бізнесмена

Російські окупанти викрали двох людей у Сновській громаді Чернігівщини. Йдеться про міського голову Олександра Медведьова та бізнесмена Григорія Божка.

Відповідну інформацію виданню підтвердив голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко. За його словами, окупанти прийшли до них зранку 25 березня.

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На Чернігівщині росіяни викрали 2 людей

Загарбники викрали двох людей у Сновській громаді. Йдеться про голову Сновської міської ради Олександра Медведьова, а також бізнесмена та колишнього депутата обласної ради Григорія Божка.

За попередньою інформацією, людей везуть у напрямку Городні. Для чого і з якою метою – поки невідомо.

Попередні випадки викрадення людей в області

Це не перший випадок викрадення людей на Чернігівщині російськими окупантами. У селі Грем'яч Новгород-Сіверського району 20 березня росіяни викрали старосту.

Крім того, у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади загарбники затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку і директорку школи Тетяну Безлюдну. У селі Нова Басань повідомляли про викрадення двох представників місцевого самоврядування.

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