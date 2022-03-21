Росіяни викрали керівництво місцевої ради Приазовського

Російські окупанти продовжують викрадати українських чиновників та активістів. Цього разу рашисти викрали керівництво місцевої ради Приазовського, що в Запорізькій області.

У Приазовському викрали трьох людей

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Повідомляється, що 21-го березня надійшла інформація про викрадення керівництва Приазовського.

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Старух зазначив, що на цей момент інформація про викрадення все ще перевіряється. За попередніми даними, окупанти викрали трьох людей.

Йдеться про голову Приазовської громади, його заступника і патрульного поліцейського.

Продовжуються викрадення громадян. Сьогодні надійшла інформація, яка зараз перевіряється, про викрадення керівництва Приазовського смт – голови, заступника і патрульного поліцейського громади,

– написав Старух.

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