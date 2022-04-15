Росіяни викрали майже 3 мільйони гривень пенсії в Мелітополі, – Офіс генпрокурора

Російські окупанти пограбували одне з відділень Укрпошти у Мелітополі. Звідти викрали майже 3 мільйони гривень, які мали піти на пенсії, соцвиплати та зарплату.

Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Досудовим слідством займаються представники СБУ в Запорізькій області.

В Офісі генпрокурора також наголосили: якщо ви стали свідком воєнних злочинів окупантів – фіксуйте це та надсилайте інформацію на спеціальний сайт warcrimes.gov.ua.

Нагадаємо, у Мелітополі невідомі патріоти регулярно ліквідовують окупантів. Так в період з 20 березня по 12 квітня їм вдалося знищити аж 70 росіяни. Серед них також були кадирівці. Типова причина смерті – ножові та вогнепальні поранення.

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