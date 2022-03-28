Росіяни викрали щонайменше 17 мешканців Херсонщини
28 березня 2022 , 10:03Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Російська армія викрадає людей у тимчасово захоплених містах. На Херсонщині окупанти вже утримують щонайменше 17 осіб.
"Євромайдан SOS" повідомив про зниклих та затриманих 9 осіб. Ще про 3 заявив доктор біологічних наук Іван Мойсієнко.
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Раніше про 5 – 6 затриманих говорив Голопристанський міський голова.
Частина утримуваних людей
- секретар Новокаховської міськради Дмитро Васильєв,
- староста Старозбур'ївської ТГ Віктор Маруняк,
- голова Чулаківської ТГ Олександр Мусієнко,
- секретар Скадовської міськради Юрій Палюх,
- мер Берислава Олександр Шаповалов,
- чиновник Олешківської міськради Олександр Зарівний,
- громадський діяч з Нової Каховки Сергій Цигіпа,
- депутат Корабельної ради Херсона Дмитро Афанасьєв,
- голова селища Нижні Сірогози Дмитро Такаджа.
Однак зниклих людей на тимчасово окупованій Херсонщині більше. Про це свідчать дані представників місцевих громад. Мойсієнко знає про трьох зниклих:
- керівника агропідприємства "Злато Таврії" Олексія Дмитрієва,
- політика Віталія Богданова,
- волонтера з Іспанії Маріо Гарсія Калатаюд.
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