Росіяни викрали щонайменше 17 мешканців Херсонщини

Російська армія викрадає людей у тимчасово захоплених містах. На Херсонщині окупанти вже утримують щонайменше 17 осіб.

"Євромайдан SOS" повідомив про зниклих та затриманих 9 осіб. Ще про 3 заявив доктор біологічних наук Іван Мойсієнко.

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Раніше про 5 – 6 затриманих говорив Голопристанський міський голова.

Частина утримуваних людей

секретар Новокаховської міськради Дмитро Васильєв,

староста Старозбур'ївської ТГ Віктор Маруняк,

голова Чулаківської ТГ Олександр Мусієнко,

секретар Скадовської міськради Юрій Палюх,

мер Берислава Олександр Шаповалов,

чиновник Олешківської міськради Олександр Зарівний,

громадський діяч з Нової Каховки Сергій Цигіпа,

депутат Корабельної ради Херсона Дмитро Афанасьєв,

голова селища Нижні Сірогози Дмитро Такаджа.

Однак зниклих людей на тимчасово окупованій Херсонщині більше. Про це свідчать дані представників місцевих громад. Мойсієнко знає про трьох зниклих:

керівника агропідприємства "Злато Таврії" Олексія Дмитрієва,

політика Віталія Богданова,

волонтера з Іспанії Маріо Гарсія Калатаюд.

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