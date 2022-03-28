Росіяни викрали щонайменше 17 мешканців Херсонщини

28 березня 2022 , 10:03
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Джерело:

Суспільне

Російська армія викрадає людей у тимчасово захоплених містах. На Херсонщині окупанти вже утримують щонайменше 17 осіб.

"Євромайдан SOS" повідомив про зниклих та затриманих 9 осіб. Ще про 3 заявив доктор біологічних наук Іван Мойсієнко.

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Раніше про 5 – 6 затриманих говорив Голопристанський міський голова.

Частина утримуваних людей

  • секретар Новокаховської міськради Дмитро Васильєв,
  • староста Старозбур'ївської ТГ Віктор Маруняк,
  • голова Чулаківської ТГ Олександр Мусієнко,
  • секретар Скадовської міськради Юрій Палюх,
  • мер Берислава Олександр Шаповалов,
  • чиновник Олешківської міськради Олександр Зарівний,
  • громадський діяч з Нової Каховки Сергій Цигіпа,
  • депутат Корабельної ради Херсона Дмитро Афанасьєв,
  • голова селища Нижні Сірогози Дмитро Такаджа.

Однак зниклих людей на тимчасово окупованій Херсонщині більше. Про це свідчать дані представників місцевих громад. Мойсієнко знає про трьох зниклих:

  • керівника агропідприємства "Злато Таврії" Олексія Дмитрієва,
  • політика Віталія Богданова, 
  • волонтера з Іспанії Маріо Гарсія Калатаюд.

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Автор: Софія Мінджоса