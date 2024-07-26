Над розкриттям справи працювали сотні фахівців, які розглядали різні версії. Як розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, слід Кремля виключати також не варто.

До теми Вбивство Ірини Фаріон: чим відома мовознавиця та колишня нардепка

Як до справи може бути причетною Росія

"Росіяни викрились. Вони вкинули в інформаційний простір дані, що винними у вбивстві нібито є неонацисти. Цю тему поширюють росіяни понад добу", – сказав Роман Світан.

Слідчі, спецслужби, поліція відстежують всю інформацію, тому російські наративи будуть викриті. Не варто відкидати, що представники країни-агресорки можуть бути ініціаторами вбивства, щоб потім використати його для розхитування ситуації всередині країни або як ІПСО.

У Росії є Центр інформаційно-психологічних спецоперацій, які відповідають за такі справи. Через нього проходять десятки мільйонів доларів. Недавно одного з офіцерів центру підірвали у Москві,

– зауважив Світан.

Зараз росіяни вкладають дуже багато грошей через соціальні мережі, щоб знайти та підкупити виконавців злочину. Так само могло бути у справі Ірини Фаріон.

Актуальні новини про вбивство Фаріон