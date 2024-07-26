Над раскрытием дела работали сотни специалистов, которые рассматривали различные версии. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, след Кремля исключать также не стоит.

К теме Убийство Ирины Фарион: чем известна языковед и бывший нардеп

Как к делу может быть причастна Россия

"Россияне разоблачились. Они вбросили в информационное пространство данные, что виновными в убийстве якобы являются неонацисты. Эту тему распространяют россияне более суток", – сказал Роман Свитан.

Следователи, спецслужбы, полиция отслеживают всю информацию, поэтому российские нарративы будут разоблачены. Не стоит исключать, что представители страны-агрессора могут быть инициаторами убийства, чтобы потом использовать его для расшатывания ситуации внутри страны или как ИПСО.

В России есть Центр информационно-психологических спецопераций, которые отвечают за такие дела. Через него проходят десятки миллионов долларов. Недавно одного из офицеров центра взорвали в Москве,

– отметил Свитан.

Сейчас россияне вкладывают очень много денег через социальные сети, чтобы найти и подкупить исполнителей преступления. Так же могло быть в деле Ирины Фарион.

Актуальные новости об убийстве Фарион