Над раскрытием дела работали сотни специалистов, которые рассматривали различные версии. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, след Кремля исключать также не стоит.
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Как к делу может быть причастна Россия
"Россияне разоблачились. Они вбросили в информационное пространство данные, что виновными в убийстве якобы являются неонацисты. Эту тему распространяют россияне более суток", – сказал Роман Свитан.
Следователи, спецслужбы, полиция отслеживают всю информацию, поэтому российские нарративы будут разоблачены. Не стоит исключать, что представители страны-агрессора могут быть инициаторами убийства, чтобы потом использовать его для расшатывания ситуации внутри страны или как ИПСО.
В России есть Центр информационно-психологических спецопераций, которые отвечают за такие дела. Через него проходят десятки миллионов долларов. Недавно одного из офицеров центра взорвали в Москве,
– отметил Свитан.
Сейчас россияне вкладывают очень много денег через социальные сети, чтобы найти и подкупить исполнителей преступления. Так же могло быть в деле Ирины Фарион.
Актуальные новости об убийстве Фарион
- Подозреваемым оказался 18-летний житель Днепра. По сообщениям полиции он долгое время готовился к преступлению, арендовал не менее 3 квартир во Львове. Панаму также купил заранее.
- Соседи парня рассказали, что он жил с мамой, ведь папа сейчас на фронте. Юношу называют порядочным, семью – образованной. Известно, что парень хорошо учился, посещал спортивные секции.
- Меру пресечения ему будут избирать во Львове. В город парня должны доставить из Днепра 26 июля. Вероятного стрелка обвиняют в умышленном убийстве.