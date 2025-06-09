Випалено напис "Слава Росії": український полонений показав понівечене тіло після неволі
- Відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією, у рамках якого повернули захисників до 25 років.
- Один український полонений показав своє понівечене тіло після російської неволі з випаленим написом "Слава Росії".
У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап великого обміну полоненими між Україною та Росією, у рамках якого повернули захисників віком до 25 років.
Один з українських полонених показав своє понівечене тіло після російського полону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
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Росіяни випалили напис на тілі
За даними видання, після обміну у понеділок, 9 червня, український військовополонений показав своє тіло, вкрите численними пораненнями, зокрема видно великі шрами та випалений напис "Слава Росії", який вочевидь зробили росіяни.
На тілі українського військовополоненого росіяни випалили напис / Clash Report (Обережно! Чутливі кадри, 18+)
Додаткової інформації щодо захисника не вказують. Даних стосовно його стану здоров'я наразі також не зазначають.
До слова, більшість українців, які повернулися на Батьківщину у рамках сьогоднішнього обміну, перебували в полоні ще з 2022 року. Серед них військовослужбовці системи МВС, нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років.