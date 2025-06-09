Випалено напис "Слава Росії": український полонений показав понівечене тіло після неволі

У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап великого обміну полоненими між Україною та Росією, у рамках якого повернули захисників віком до 25 років.

Один з українських полонених показав своє понівечене тіло після російського полону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також У Координаційному штабі пояснили, чому не озвучують кількість звільнених українців в обміні

Росіяни випалили напис на тілі

За даними видання, після обміну у понеділок, 9 червня, український військовополонений показав своє тіло, вкрите численними пораненнями, зокрема видно великі шрами та випалений напис "Слава Росії", який вочевидь зробили росіяни.

На тілі українського військовополоненого росіяни випалили напис / Clash Report (Обережно! Чутливі кадри, 18+)



Додаткової інформації щодо захисника не вказують. Даних стосовно його стану здоров'я наразі також не зазначають.

До слова, більшість українців, які повернулися на Батьківщину у рамках сьогоднішнього обміну, перебували в полоні ще з 2022 року. Серед них військовослужбовці системи МВС, нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років.