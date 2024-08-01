Росіяни випустили кілька ракет у напряму Дніпра: у передмісті чули вибухи

У передмісті Дніпра чули вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька повітряних цілей, які окупанти скерували на місто.

Увечері у низці областей оголосили про ракетну небезпеку. У Дніпрі лунали вибухи.

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Росія атакує Дніпро

Десь о 20:08 для низки областей залунав сигнал повітряної тривоги через загрозу балістики. Зокрема, сирена завила на Дніпропетровщині.

Вже за хвилину стало відомо про ракету, яка летить на Дніпро. Моніторингові канали заявили про вибух у межах Дніпровського району. Попередньо, ворог запустив "Іскандер-М". Також у мережі повідомили про нові запуски балістики у напрямку міста.

О 20:12 з'явилася загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 20:21 чергова ракета летіла на Дніпро. У передмісті лунали вибухи.

Нагадаємо, що вночі 1 серпня сили ППО збивали ворожі дрони у повітряному просторі Київщини, Полтавщини, Херсонщини та Дніпропетровщини.