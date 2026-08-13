Росія атакувала Краматорськ: зруйновано багатоповерхівку, є загиблий та багато поранених

Російські окупанти черговий раз завдали серії масованих авіаударів по цивільних кварталах на Донеччині. Вечірня атака 13 серпня призвела до численних руйнувань, жертви та постраждалих.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у проміжку між 20:30 та 20:56 окупанти 8 разів атакував Краматорськ і селище Біленьке.

Які наслідки атаки на Краматорськ

За попередньою інформацією, для обстрілу російські війська застосували керовані авіабомби.

Унаслідок ворожих прильотів щонайменше одна людина загинула, а ще 15 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Краматорську влучання зафіксували по житловій забудові, зокрема зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок.

На місцях атак негайно розпочали роботу всі екстрені та комунальні служби, аби надати допомогу постраждалим і встановити остаточні наслідки руйнувань.

Росія знову перетворила звичайний вечір у місті на смертельну небезпеку. Це не випадковість і не помилка – так ворог воює проти наших людей,

– наголосив Філашкін.

Нагадаємо, що 4 серпня росіяни скинули дві авіабомби на центр Краматорська. Тоді внаслідок влучання у багатоповерхівку травмувалися понад 20 людей.