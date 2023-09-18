Росіяни обрали тактику гальмування ЗСУ: чому вона не спрацює

Російське командування на цьому етапі неспроможне зупинити просування Сил оборони України тому головним завданням є гальмування.

Росія знову ставить на "м'ясо"

По суті, всі передислокації, перекидання сил і засобів окупантів проходять не з метою контрудару або створення непробивної оборони. Ні... Мета інша.

Читайте також Яким має бути новий ветеранський закон

Як ми бачимо, Росія не має достатньої кількості сил і засобів для впевненої оборони. Однак у неї є людський ресурс, яким можна заповнити окопи, траншеї, запхати в кожну яму по 3 – 4 "мобіки" і тим самим наситити кожну локацію "м'ясом".

На вибивання "м'яса" йде час. Навіть закидування їхніх позицій касетами – це витрата часу. Виграючи його, вороже командування перебуває у стані перманентного очікування несприятливих для настання погодних умов: дощів, морозів. На думку окупантів, все це зупинить Сили оборони України.

А тому коли мене запитують, наприклад, за Токмак, то відповідаю, що не сумніваюся, що ми зайдемо у місто найближчим часом. Однак є питання: а що зроблять окупанти? Адже залишатися у Токмаку – це самогубство. Вони там не мешканці. Логічніше бігти. Однак командування може віддати інший наказ.

У Токмаку можуть залишити гарнізон на одну – дві тисячі для гальмування СОУ. Тобто усвідомлено нашпигувати містечко "м'ясом", яке має вихід із міста лише у форматі 200 – 300 – 400. І його визволення займе час. Оточення міста, перерізання логістики, вихід на південний сектор.

Зауважте Зустріч із Зеленським здатна підняти рейтинг безпосередньо і самого Байдена

Російське командування не зважає на втрати і затягує війну, але є нюанс.

Тактика затикання дір "м'ясом" може мати тимчасовий ефект. Вона не вирішує головну проблему окупантів – втрату оборонного функціонала. Крім неї, додасться вже не дефіцит, а відсутність людського ресурсу.

Цього літа ми спостерігали за тим, як для оборони у смузі забезпечення росіяни розпаковували свої резерви з основної лінії. Нині ж для утримання основної лінії тягнуть ресурс зі Сходу, Луганської області, Криму, Херсонщини.

Тактика гальмування не вирішує глобально проблем російських окупантів, а лише посилює їх.