росіяни готові віддати тіла загиблих полонених в Оленівці, але з умовами

російські окупанти підло вбили десятки українських полонених, яких утримували в Оленівці. Ворог заявив, що на певних умовах готовий віддати тіла загиблих українських героїв.

Підле вбивство українських полонених в Оленівці сколихнуло увесь цивілізований світ. Цього росіянам виявилося замало – тепер вони збираються висувати умови Україні, яка вимагає віддати тіла загиблих героїв, які перебували у полоні й загинули від рук окупантів

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російські окупанти висувають умови для передачі вбитих ними в Оленівці полонених

Як відомо, російські окупанти 29 липня підло вбили десятки героїчних воїнів полку Дениса Прокопенка, яких утримували у полоні в Оленівці. Вони готові віддати їхні тіла, але на певних умовах. Про це повідомила уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець під час національного телемарафону, передає 24 канал.

Окупанти заявили, що віддадуть тіла українських героїв "після свого розслідування".

Можу повідомити, що ми отримали сигнал, що вони (росіяни - ред.) готові повернути тіла наших героїв, але таке формулювання, що після закінчення розслідування. На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали. Але ми чекаємо,

– розповів Лубінець.

Червоний Хрест на запит України з'ясовує імена полонених, після чого спільно з ООН гарантує їм безпеку та повернення додому. Що стосується полонених з полку Дениса Прокопенка, то Лубінцю заявили, що інформацію про них отримають лише родичі.

Родичі захисників "Азовсталі" постійно дзвонять на гарячу лінію Червоного Хреста, ті заявляють, що "роблять все можливе, щоб надати їм інформацію".

Раніше самі окупанти в розмові один з одним повідомляли, що масове вбивство полонених захисників "Азосталі" в Оленівці скоїли саме росіяни.

Де росіяни утримують Дениса Прокопенка та Сергія Волинського ("Волину")

Дмитро Лубінець повідомив, що не буде оголошувати жодної інформації щодо командирів наших героїв. Будь-які слова можуть зашкодити їхньому звільненню з полону.

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