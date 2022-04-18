Росіяни вивезли з Маріуполя до п'яти тисяч українських дітей, – Зеленський

Російські окупанти не йдуть на жодні домовленості щодо Маріуполя. Вони руйнують місто, вбивають мирних людей та вимушено вивозять їх до РФ.

Сказати точно, скільки залишилося людей у місті, скільки загинуло, а скількох вивезли – важко через блокаду Маріуполя.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про 5 тисяч дітей, яких було депортовано в бік Росії.

Декілька десятків тисяч були вимушено вивезені в РФ. І серед них декілька тисяч дітей. Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовано з цього регіону в російський бік. Тому що вони (російські війська – ред.) не дозволили їм пройти на територію, яку контролює Україна. Тому ми не знаємо, що з цими дітьми,

– сказав Зеленський.

Через блокаду міста немає інформації про маріупольців

Він пояснив, що блокада міста не дозволяє дізнатись, що з цивільними людьми та дітьми, де їхні документи, в якому вони стані. Також невідома й кількість тих, хто загинув і хто залишився в Маріуполі.

Є дані, що там близько 50-60 тисяч. Інші дані говорили, що 100 тисяч. Зараз є інформація, що десь 20-30 тисяч цивільних могли загинути,

– додав президент.

За словами Зеленського, про цивільних людей загалом важко говорити не лише у Маріуполі, а й по інших міста – Херсон, Бердянськ, Маріуполь, вся частина до Запоріжжя та Волноваха. Адже ці території заблоковані російськими загарбниками.

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