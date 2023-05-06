Росіяни вивозять з Енергодара все, що можуть: головне з Генштабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують вивозити з тимчасово окупованого Енергодара все, що можуть. Так, на підприємстві "Електропівденмонтаж-10" вже не залишилось жодного легкового автомобіля.

Генштаб ЗСУ також повідомив про те, що в окупантів низький рівень морально-психологічний стан особового складу. Так, в одному з підрозділів росіяни відверто називають підлеглих "гарматним м'ясом".

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Що роблять окупанти в Енергодарі

Українські військові повідомили, що російські окупанти не перестають грабувати українців та підприємства на тимчасово окупованих територіях.

У Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, до Генштабу надходять повідомлення про низький рівень морально-психологічного стану росіян. Так, в підрозділі, який перебуває в російському селищі Муліно Нижньогородської області, командири відкрито називають підлеглих "гарматним м'ясом".

"Крім того, військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також забезпеченість засобами індивідуального захисту та екіпіруванням. Близько 50% відсотків особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім'ям", – повідомили в Генштабі.

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Яка ситуація на різних напрямках

Українські військові розповіли, що протягом цієї доби противник завдав по Україні 6 ракетних ударів, 25 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як наслідок, росіяни зруйнували та пошкодили приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив понад 30 атак,

– розповіли наші військові.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що:

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У Білорусі на полігонах триває підготовка підрозділів територіальної оборони росіян;

напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У Білорусі на полігонах триває підготовка підрозділів територіальної оборони росіян; на Сіверському та Слобожанському напрямках Росія зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли по деяких населених пунктах;

напрямках Росія зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли по деяких населених пунктах; на Куп'янському напрямку росіяни вели марні наступальні дії неподалік населеного пункту Синьківка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Синьківка, Піщане, Вишневе та Стельмахівка Харківської області;

напрямку росіяни вели марні наступальні дії неподалік населеного пункту Синьківка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Синьківка, Піщане, Вишневе та Стельмахівка Харківської області; на Лиманському напрямку противник здійснює пошук слабких місць у нашій обороні. Вів марні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області;

напрямку противник здійснює пошук слабких місць у нашій обороні. Вів марні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області; на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Далі тривають бої у Бахмуті. Росіяни намагались даремно наступати у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Росія обстріляла Веселе, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області;

напрямку ворог продовжує наступати. Далі тривають бої у Бахмуті. Росіяни намагались даремно наступати у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Росія обстріляла Веселе, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області;

напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області; на Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області;

напрямку ЗСУ відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області; на Шахтарському напрямку наступу не було. Ворог обстріляв Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області;

напрямку наступу не було. Ворог обстріляв Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямках – тривають оборонні дії ворога. Росія обстріляла населені пункти біля лінії бойового зіткнення.

Щодо ситуації у районі Бахмута, то заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що тривають бої за місто.

Ворог намагається витіснити наші підрозділи з позицій та шукає ресурси для зміцнення своїх спроможностей. Наші воїни роблять все, щоб військові задачі оборони Бахмута були виконані,

– пояснила заступниця Олексія Резнікова.

Маляр запевнила, що командування східного угруповання військ регулярно працює на місці та оперативно ухвалює рішення.

ЗСУ ліквідували дрони ворога

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби 6 травня наші військові знищили 4 ворожих ударних дрони Shahed-136/131 та 2 розвідувальних безпілотники.

Протягом дня 6 травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищено п'ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет",

– повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ.

Микола Олещук попередив, що Росія активізувала роботу дронів різних типів по всій лінії фронту.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: