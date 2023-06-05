Росіяни створювали ілюзію: "евакуація" на окупованій частині Запоріжжя пішла не за планом

Росіяни проводили так звану "евакуацію" місцевого населення з прифронтових територій Запорізької області до Бердянська і в Росію. Насправді будь-які дії ворога підступні й не мають жодних хороших намірів. Навіть у цій ситуації окупанти точно не думали про порятунок цивільних.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної Ради Сергій Лишенко. Він додав, що окупанти дозволяли виїжджати обмеженій кількості людей.

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Чергова ІПСО росіян

Російська "евакуація" населення із Запорізької області – це чергова інформаційна спецоперація ворога. Так, росіяни хотіли показати, що на Запоріжжі дуже бояться провокацій та контрнаступу ЗСУ. Тому вони начебто організовували вивезення людей, евакуйовували державні установи, закривали магазини тощо.

Проте російська "евакуація" тривала не довго, через два – три дні люди почали повертатися. Тих, хто піддався паніці й виїжджав самостійно при в'їзді у Крим розвертали й казали, що у переліку на виїзд їх немає й змушували їхати назад.

Люди через день поверталися й повідомляли, що окупанти не дозволяють всім виїжджати, а вивозять лише обраних,

– сказав депутат Запорізької облради.

Окупанти створювали ілюзію, що вони вивозять чи евакуюють місцеве населення. Росіяни створили списки людей, які мають виїхати. Вони зробили це навмисно для того, щоб не паралізувати роботу на місцях і не створювати хаос, а водночас на місцях можна було щось зробити.

Проте з іншого боку, показували, що окупанти тікають. Насамперед росіяни вивозили медійних, публічних людей, працівників закладів освіти та медицини. Для того, щоб люди на вулиці бачили, що окупанти евакуюються й передавали інформацію ЗСУ, що нібито ворог тікає.

"Хотіли створити ілюзію, що ось вони втекли й ЗСУ можуть йти в контрнаступ. Готувалася засідка, але ніхто не повівся на ці провокації", – зазначив Лишенко.

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