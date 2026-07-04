Окупаційним адміністраціям Феодосії і Керчі наказали негайно вивезти цінні документи

Окупанти готуються вивозити документацію з Криму. Це відбувається на тлі останніх потужних ударів України по півострову.

Окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії отримали терміновий наказ від так званої "влади Криму" повністю евакуювати цінні документи та техніку. Термін виконання – до 3 липня включно. Про це повідомляють агенти руху опору "Атеш".

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Що відомо про підготовку росіян до втечі з Криму?

Крім того, працівникам наказали взагалі не виходити на роботу 4 липня. Таке ж розпорядження отримали й інші адміністрації.

На цьому тлі частина чиновників, які мали доступ до службового пального, раптово оформили лікарняні або відпустки за станом здоров'я й поспіхом виїхали до Краснодарського краю.

Зауважимо, що на тимчасово окупованих територіях загострюється дефіцит пального. Російські військові переодягаються в цивільний одяг, на мікроавтобусах скуповують або вивозять бензин і дизель для потреб армії, а частину пального потім перепродають за завищеними цінами.

За даними ЗМІ, у Криму бензин коштує 185–200 рублів за літр, а у перекупників – до 400 рублів. На АЗС діють жорсткі обмеження: продають не більше 20 літрів в одні руки, а в Севастополі для заправки потрібен QR-код. Окупаційна влада визнає, що найближчим часом ситуація не покращиться.

Нагадаємо, що раніше агенти руху "Атеш" повідомляли, що окупанти екстрено переводять оперштаб на цілодобовий режим і посилено до чогось готуються. Незабаром по військових об'єктах окупантів у Криму було завдано один з найпотужніших ударів за багато місяців.