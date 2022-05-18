Росіяни вкотре відкрили вогонь по сєверодонецькому "Азоту", а по Луганщині було 15 артатак

Російські загарбники вкотре завдали удару по"Азоту", що у Сєвєродонецьку. Як наслідок – пошкоджено одну з адмінбудівель та прохідну об'єднання.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також відзвітував про актуальну інформацію у регіоні.

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Як минула доба на Луганщині

У Привіллі біля річки Сіверський Донець знайшли тіла двох загиблих з ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про загиблих у Золотому та Попасній.

знайшли тіла двох загиблих з ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про загиблих у Золотому та Попасній. Зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського , яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок. Крім того, осколкове поранення отримав житель Сєвєродонецька.

По селах Попаснянської громади вчора завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. З виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське.

Майже щодня гине мирне населення, втрачаємо житловий фонд, промисловість. Без людей, будинків, заводів – таке життя Луганщині хоче нав'язати "руський мир", який знищує все на своєму шляху,

– наголосив Гайдай.

Він додав, що загалом окупанти завдали 15 артилерійських атак по Луганщині протягом 17 травня. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум'ям були охоплені торговельні павільйони міста.

Наслідки атаки росіян Луганщини / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Для авіаційної підтримки наступальних дій агресор зосередив у Луганській області приблизно 15 вертольотів , намагається вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу вдалося відбити 12 атак ворога. Наші бійці знищили:

3 танки,

3 артилерійські системи,

6 одиниць бойової броньованої техніки,

7 автомобілів противника.

Загалом 17 травня ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога. Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще 1 безпілотник та 4 крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних Сил України.

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