Росіяни вкотре відкрили вогонь по сєвєродонецькому "Азоту", а по Луганщині було 15 артатак
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Російські загарбники вкотре завдали удару по"Азоту", що у Сєвєродонецьку. Як наслідок – пошкоджено одну з адмінбудівель та прохідну об'єднання.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також відзвітував про актуальну інформацію у регіоні.
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Як минула доба на Луганщині
- У Привіллі біля річки Сіверський Донець знайшли тіла двох загиблих з ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про загиблих у Золотому та Попасній.
- Зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.
- Крім того, осколкове поранення отримав житель Сєвєродонецька.
- По селах Попаснянської громади вчора завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. З виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське.
Майже щодня гине мирне населення, втрачаємо житловий фонд, промисловість. Без людей, будинків, заводів – таке життя Луганщині хоче нав'язати "руський мир", який знищує все на своєму шляху,
– наголосив Гайдай.
Він додав, що загалом окупанти завдали 15 артилерійських атак по Луганщині протягом 17 травня. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум'ям були охоплені торговельні павільйони міста.
Наслідки атаки росіян Луганщини / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу вдалося відбити 12 атак ворога. Наші бійці знищили:
- 3 танки,
- 3 артилерійські системи,
- 6 одиниць бойової броньованої техніки,
- 7 автомобілів противника.
Загалом 17 травня ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога. Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще 1 безпілотник та 4 крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних Сил України.
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