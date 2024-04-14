У Харкові пролунали гучні вибухи: частина районів міста залишилася без світла
Окупанти пізно ввечері 13 квітня запустили по території нашої держави свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це під ударом опинився Харків.
У Повітряних силах повідомляють про небезпеку. 24 Канал закликає жителів області прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Харків у небезпечній зоні
Близько о 23:06 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумської та Харківської областей. Згодом оборонці неба закликали місцевих перебувати в укриттях.
Міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що станом на зараз для міста зберігаються підвищений рівень небезпеки через атаку дронів-камікадзе.
Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "Шахедів",
– йдеться у повідомленні.
Радимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграм-каналі.
У місті пролунали вибухи
Кореспонденти Суспільного повідомили, що близько 00:26 у Харкові пролунав перший вибух. Вже незабаром орієнтовно о 00:27 було чути другий. Через кілька хвилин місцеві чули ще один вибух, який ймовірно, пролунав вже за межами міста.
Зокрема, у частині районів Харкова зникло світло під час атаки дронами-камікадзе типу "Шахед". Жодної додаткової інформації станом на зараз немає. Деталі стосовно вибухів та наслідків з'ясовують.