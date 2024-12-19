Росіяни вкотре запустили ударні дрони: які області під загрозою атаки "Шахедами"

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. Так, у ніч на 20 грудня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.