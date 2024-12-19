Росіяни вкотре запустили ударні дрони: які області під загрозою атаки "Шахедами"
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. Так, у ніч на 20 грудня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Нові групи ударних БпЛА із південного напрямку. Через Запорізьку область прямують на Дніпропетровщину! Ударні БпЛА із Сумщини на Чернігівщину і Полтавщину. Декілька груп ударних БпЛА в районі Дніпра. Вони рухаються у напрямку Кривого Рогу. Група дронів із Харківщини в напрямку Дніпропетровщини. Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту Декілька груп безпілотників на півночі Сумщини (район Шостки). Ворожі БпЛА продовжують рух у напрямку Сумщини. Група російських дронів на півдні Харківщини. Курс північно-західний.
Нові групи ударних БпЛА із південного напрямку. Через Запорізьку область прямують на Дніпропетровщину!
Ударні БпЛА із Сумщини на Чернігівщину і Полтавщину.
Декілька груп ударних БпЛА в районі Дніпра. Вони рухаються у напрямку Кривого Рогу.
Група дронів із Харківщини в напрямку Дніпропетровщини.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
Декілька груп безпілотників на півночі Сумщини (район Шостки).
Ворожі БпЛА продовжують рух у напрямку Сумщини.
Група російських дронів на півдні Харківщини. Курс північно-західний.