Росіяни вкотре запустили ударні дрони: які області під загрозою атаки "Шахедами"

19 грудня 2024, 21:17
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Автор: Юлія Муріна

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. Так, у ніч на 20 грудня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:32, 19 грудня

Нові групи ударних БпЛА із південного напрямку. Через Запорізьку область прямують на Дніпропетровщину!

22:23, 19 грудня

Ударні БпЛА із Сумщини на Чернігівщину і Полтавщину.

22:21, 19 грудня

Декілька груп ударних БпЛА в районі Дніпра. Вони рухаються у напрямку Кривого Рогу.

21:33, 19 грудня

Група дронів із Харківщини в напрямку Дніпропетровщини.

21:32, 19 грудня

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

21:08, 19 грудня

Декілька груп безпілотників на півночі Сумщини (район Шостки).

20:50, 19 грудня

Ворожі БпЛА продовжують рух у напрямку Сумщини.

19:24, 19 грудня

Група російських дронів на півдні Харківщини. Курс північно-західний.