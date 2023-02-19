Окупанти навіть не прибрали з них написи: пропагандисти засвітили автобуси, вкрадені в Херсоні
Росіяни використовують автобуси, які вкрали у Херсоні, для примусового переміщення жителів Нової Каховки до тимчасово окупованого Криму.
Пасажирські автобуси, які росіяни вкрали на міському комунальному підприємстві "Херсонський комунальний транспортний сервіс", вони використовують для перевезення людей, яких "евакуюють" з міста Нова Каховка до тимчасово окупованого Криму, пише 24 Канал.
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Не змінили навіть написи
Один з таких автобусів потрапив в кадр сюжету пропагандистського телеканалу "Таврія". У Новій Каховці росіяни зняли черговий брехливий сюжет, у якому говорили про "евакуацію" місцевих жителів через обстріли, у яких вони традиційно звинувачують ЗСУ.
Окупанти навіть не потрудилися прибрати з автобусів написи, які свідчать про те, що транспортні засоби належать херсонському комунальному підприємству.
Це вже не вперше
- Росіяни полюбляють мародерити "по-багатому" й красти в українців не лише унітази, техніку чи зерно, а й обкрадати комунальні підприємства.
- Зокрема на початку квітня 2022 року стало відомо, що російські окупанти викрали з Більмацької підстанції екстреної швидкої медичної допомоги 2 спецавтомобілі та шкільний автобус у Пологівському районі.
- Того ж місяця російському ешелоні, який їхав через Мінськ, було помічено вкрадену в Україні маршрутку "Богдан-Isuzu". Росіяни нанесли на неї символ "V" та зняли номери.
- У травні окупанти вивезли з Маріуполя в окупований Донецьк 7 вцілілих у місті автобусів.
- Також відомо, що на багатьох окупованих територіях росіяни вивозили із лікарень медичну техніку.