Окупанти навіть не прибрали з них написи: пропагандисти засвітили автобуси, вкрадені в Херсоні

Росіяни використовують автобуси, які вкрали у Херсоні, для примусового переміщення жителів Нової Каховки до тимчасово окупованого Криму.

Пасажирські автобуси, які росіяни вкрали на міському комунальному підприємстві "Херсонський комунальний транспортний сервіс", вони використовують для перевезення людей, яких "евакуюють" з міста Нова Каховка до тимчасово окупованого Криму, пише 24 Канал.

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Не змінили навіть написи

Один з таких автобусів потрапив в кадр сюжету пропагандистського телеканалу "Таврія". У Новій Каховці росіяни зняли черговий брехливий сюжет, у якому говорили про "евакуацію" місцевих жителів через обстріли, у яких вони традиційно звинувачують ЗСУ.

Окупанти навіть не потрудилися прибрати з автобусів написи, які свідчать про те, що транспортні засоби належать херсонському комунальному підприємству.

Це вже не вперше