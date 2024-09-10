Росіяни "надихнулись" українським комплексом "Корсар" для розробки ракети, – Defence Express

У Росії розробляють нову ракету для протитанкового комплексу "Корнет". Ця російська розробка нагадує український протитанковий ракетний комплекс "Корсар".

Аналітики зазначають, що саме ПТРК "Корнет" є основним для російської армії. Нещодавно в Росії заявили, що тульське "КБ приборостроения" займається розробкою нової ракети, яка має індекс 9М134.

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Росіяни вкрали ідею українського "Корсара"

Зазанчається, що ця ракета має значно меншу вагу, а її призначення – ураження "середньоброньованих, легкоброньованої та неброньованої техніки". Водночас ракета має тандемну бойову частину для протидії динамічному захисту та систему наведення "лазерна стежка".

Ця російська розробка, на перший погляд, нагадує українських "Корсар", який також є легшою ракетою для ураження менш броньованих цілей у порівнянні із ПТРК "Стугна",

– розповіли в Defence Express.

Однак у розробці 9М134 росіяни пішли далі та розвинули українську ідею. Зокрема для цієї нової ракети задекларована вага становить 6,2 кілограма разом із контейнером, а калібр зменшено до 82-мм. Зазначається, що ця ракета може пробити броню завтовшки 250 мм.

Цього вже не достатньо для ураження танка у лобовій проєкції, але більш ніж вистачає для протидії БМП, БТР та MRAP,

– наголошують аналітики.

Розробка легкої 9М134 до російського "Корнета" може бути спробою "зачепитися" за нові умови поля бою, адже наразі місце ПТРК значно посунулось завдяки FPV-дронам.