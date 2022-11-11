Організували "бойовик", аби викрасти ікони: яку брехню вигадали росіяни для чергового злочину

Росіяни продовжують розкрадати усе, що можливо. Здебільшого вони роблять це мовчки, але іноді ще й примудряються вигадувати виправдання своєму мародерству.

Росіяни влаштували справжню виставу

Так, в окупованому Енергодарі окупанти виставили себе "рятівниками" цінних картин, які були у місцевій церкві ПЦУ, вкотре перевершивши власний цинізм. Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя.

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Росіяни навіть зняли відео, в якому розповіли, що отримали оперативну інформацію про те, що ці ікони хтось збирається вкрасти, а потім показали, як саме вони цьому "перешкоджали". Організували все у кращих традиціях дешевих російських фільмів-бойовиків – озброєні підійшли до церкви, очікуючи нібито на них хтось має напасти, чого, звичайно, не сталося.

Після цієї вистави окупанти просто викрали звідти 7 чи 8 ікон 19 століття, при цьому заявили, що "врятували їх від українців", і тепер віддадуть їх в якийсь музей. Однак оскільки ікони і справді є досить цінними, більш ймовірно, що потім їх доведеться шукати по домівках вищих чинів російської армії, а не по музеях.

"Антисатанізм" дуже високого ґатунку, нічого не поробиш,

– зауважив кореспондент.

Він додав, що мародерство росіян вже навіть не дивує, але воно вже почало обертатися проти них самих. Так, коли минулої ночі їх накрили на Херсонщині і загорілася військова техніка, окупанти не мали чим гасити вогонь, оскільки усі пожежні машини вони викрали та вивезли до Криму. Тобто загарбники самі ж стали жертвами свого мародерства.

Кореспондент 24 каналу розповів, як росіяни вкрали ікони з церкви в Енергодарі: дивіться відео

Встановили особи російських мародерів з Київщини

Слідчі Нацполіції встановили особи 18 російських військових, які розграбовували будинки українців у Бучанському районі під час окупації Київщини у березні 2022 року та відправляли їх у Росії з Мозирського відділення пошти. Чотирьом з них оголосили про заочний арешт – двом російським нацгвардійцям, одному військовому з 46-го кулеметно-артилерійського полку і ще одному з 56-го гвардійського десантно-штурмового козачого полку.

Також детально відомо, що саме ці окупанти відправляли додому. Їхні посилки сягали десятків кілограмів і містили електричні інструменти, побутову техніку, гаджети, одяг, каструлі, вудки та багато іншого.