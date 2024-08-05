Алея із загиблими є, а води нема: росіяни влаштували "бунт" і звернулись до Путіна

У Росії жителі одного із міст влаштували певний "бунт". Вони записали звернення до російського президента на фоні портретів загиблих окупантів.

Жителі станиці Лисогорська Ставропольського краю Росії поскаржилися на відсутність "навіть краплі" води. Це стало приводом для звернення до Владіміра Путіна, передає 24 Канал.

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Гроші потрібні на бомбардування

Жителі поскаржились, що не можуть навіть нормально купатись. Крім цього, вони наголосили, що через відсутність води у населеному пункті немає тварин. Їх, фактично, знищили.

У той час поки росіяни просять хоча б про тимчасовий водопровід, Росія витрачає тисяч доларів на бомбардування українських міст.

Примітно, що звернення записали саме на так званій алеї слави з портретами загиблих окупантів. Жителі не розуміють, за що боролись ці "герої", якщо у них немає води.

Росіяни влаштували "бунт": дивіться відео

Росіяни почали звертати увагу на проблеми та продемонстрували, що хоча б якийсь "бунт" вони можуть влаштувати, коли справа стосується їхніх інтересів.