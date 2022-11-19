Пролетіли прямо над головою: російські винищувачі влаштували провокацію у зоні навчань НАТО

Росіяни продовжують спроби втягнути у повномасштабну війну НАТО. Так, стало відомо, що винищувачі з країни-агресорки влаштували провокацію у зоні навчань Альянсу.

Згідно з наявною інформацією, два винищувачі окупантів наблизилися до суден НАТО на небезпечну відстань. Мовиться про якихось 73 – 91 метри. Як зазначили у самому Альянсі, повітряні судна Росії здійснили "небезпечний і непрофесійний політ". Сталося це під час проведення кораблями звичайних операцій в акваторії Балтійського моря.

Читайте також Можлива ескалація між НАТО та Росією: чому Польща не зможе частково закрити небо України

Літаки пролітали над кораблями

Сталася ця провокація зранку у четвер. Тоді два винищувачі пролетіли над суднами на висоті 91 та 73 метри. Причому на повідомлення від натівських військових окупанти не реагували.

НАТО вважає взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була залучена для навчань ППО, а також через висоту та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків,

– йдеться у заяві.

Себто, дії окупантів могли закінчитися збиттям винищувачів. І це, ясна річ, на свою користь використали б у Кремлі. Адже вони мали б можливість нарешті заговорити про те, що НАТО таки напало на них.

Згідно з заявою Альянсу, його сили "діяли відповідально". Також вони дотримувалися чинних правил. У НАТО підкреслили, що не прагнуть конфронтації, а також не загрожують нікому. Водночас військові реагуватимуть на втручання "у свою законну діяльність у цьому районі". Зокрема ту, яка загрожує літакам, кораблям або їхнім екіпажам.

Літаки пролетіли для загострення ситуації

Не варто забувати про певну напругу, яка цього тижня таки була. Її причиною стало падіння ракети на території Польщі. Тоді весь світ очікував на рішення щодо цього. І підвищити градус напруги вирішила сама Росія, коли її винищувачі пролетіли над суднами Альянсу у Балтійському морі. Нагадаємо, що задля знищення цієї самої напруги у НАТО наголосили, що у Польщі впала саме ракета української ППО.

Додамо, що Альянсі підготувалися до можливих подальших дій з боку Росії. Тож у Балтійському та Північному морях свою присутність він подвоїв. Сталося це після того, як газопроводи "Північний потік" вибухнули у вересні.

Зауважимо, що судна НАТО перебувають у Балтійському морі не просто так. Там зараз триває операція з розширення співпраці з Фінляндією та Швецією. Країн, які попри марні надії Росії про нейтралітет, таки продовжують свій шлях до вступу в Альянс.

Варте уваги – чи спроможні у НАТО захистити свої країни: дивіться відео