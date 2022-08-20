росіяни влучили в багатоповерхівку у Вознесенську: постраждали 8 людей, серед них – діти

Сьогодні росіяни обстріляли місто Вознесенськ Миколаївської області. Окупанти влучили у п'ятиповерхівку та приватні будинки.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 13:00 внаслідок атаки росіян на Вознесенськ відомо про 7 поранених. Згодом стало відомо, що виявили ще одного постраждалого. Таким чином загальна кількість поранених внаслідок російського обстрілу зросла до 8.

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Серед постраждалих – діти

Відомо, що з восьми поранених – троє дітей. На місці працюють лікарі з обласної дитячої лікарні.

Голова Миколаївської облради по гуманітарних питаннях регіону Ганна Замазєєва розповіла, що двох поранених дітей оперують на місці – у Вознесенську. Третю дитину з серйозними пораненнями везуть для надання допомоги в обласний центр.

Поруч немає ніяких військових об'єктів

Замазєєва наголосила, що поруч з п'ятиповерхівкою, яку обстріляли росіяни, ніколи не було в околицях військових об'єктів. Вона зауважила, що російські загарбники підступно вдарили по багатоповерховому житловому будинку. І це ще одне підтвердження того, що росія – країна-терористка.

Країна-терорист продовжує вбивати та калічити наших дітей! росія, беззаперечно, на всіх рівнях повинна бути визнана державою-спонсором тероризму!,

– написала чиновниця.

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