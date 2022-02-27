Росіяни влучили ракетою у приватний будинок на Борщагівці
27 лютого 2022 , 20:08Читать новость на русском
Джерело:Назар Приходько у телеграмі
Російські окупанти продовжують відкривати вогонь по населених пунктах. Загарбники влучили ракетою у приватний будинок на Софіївській Борщагівці.
Відповідну інформацію у своїх соціальних мережах оприлюднив український журналіст Назар Приходько.
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Окупанти влучили ракетою в приватний будинок на Софіївській Борщагівці, що під Києвом! Під*раси, бл**ь! – вказав він.
Окупанти обстріляли будинок під Києвом / Фото з телеграм-каналу Назара Приходька