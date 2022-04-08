Росіяни вночі з артилерії обстрілювали житлові райони Харкова
Вночі, 8 квітня, російські окупанти знову гатили з артилерії по Харкову. Обстріли зафіксували у кількох житлових районах міста.
Про це повідомили у Харківській ОВА. Окупанти стріляли по Салтівці, ХТЗ та Олексіївці.
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Постраждали мирні люди
Внаслідок російських обстрілів 14 людей постраждало, 1 жінка загинула.
В Харківській області теж було неспокійно: загарбники гатили по Дергачах та Балаклії. А також – пошкодили залізницю в Барвінковому. На щастя, там постраждалих немає.
Бої тривають в Ізюмському напрямку, – додали у Харківській ОВА.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, окупанти просунулися на південь від стратегічного міста Ізюм, яке залишається під їхнім контролем. У Харківській ОВА теж повідомляли, що росіяни накопичують на Ізюмському та Куп’янському напрямках багато техніки.
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