Росіяни вночі з артилерії обстрілювали житлові райони Харкова

Вночі, 8 квітня, російські окупанти знову гатили з артилерії по Харкову. Обстріли зафіксували у кількох житлових районах міста.

Про це повідомили у Харківській ОВА. Окупанти стріляли по Салтівці, ХТЗ та Олексіївці.

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Постраждали мирні люди

Внаслідок російських обстрілів 14 людей постраждало, 1 жінка загинула.

В Харківській області теж було неспокійно: загарбники гатили по Дергачах та Балаклії. А також – пошкодили залізницю в Барвінковому. На щастя, там постраждалих немає.

Бої тривають в Ізюмському напрямку, – додали у Харківській ОВА.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, окупанти просунулися на південь від стратегічного міста Ізюм, яке залишається під їхнім контролем. У Харківській ОВА теж повідомляли, що росіяни накопичують на Ізюмському та Куп’янському напрямках багато техніки.

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