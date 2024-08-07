Росіяни вночі атакували Хмельницьку область: є пошкодження
Джерело:Сергій Тюрін
Російські окупанти вночі 7 серпня вкотре атакували Україну "Шахедами". Під ударом ворога опинилася Хмельниччина.
Відомо, що внаслідок атаки загарбників на регіон є пошкодження. В ОВА розповіли деталі.
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Ворог атакував Хмельницьку область
Вночі 7 липня під час повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони в межах Хмельницької області знешкодили 4 ворожих БпЛА типу "Шахед".
За даними місцевої ОВА, на щастя, постраждалих чи травмованих немає.
Разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області,
– ідеться в повідомленні.
Сергій Тюрін, голова Хмельницької ОВА, розповів, що на місці працюють усі відповідні служби.