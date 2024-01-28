Росіяни вночі атакували об'єкти інфраструктури: знищено 4 "Шахеди"
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські війська в ніч проти 28 січня запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Ворог націлився на об'єкти інфраструктури. У ході роботи ППО знищено 4 дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах станом на ранок. Усього ворог застосував 8 "Шахедів". Зазначають, шо дрони росіяни запускали з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія).
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Крім того, ворог атакував Полтавщину двома ракетами типу "Іскандер-М", які запустив з району Воронезької області Росії. А по Донеччині окупанти вдарили трьома ЗКР С-300 з тимчасово окупованої території області.
Ціль ворога
Унаслідок обстрілів ворога атаковано цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 4 із 8 ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону,
– повідомили у командуванні ПС.
До слова, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що упродовж доби у зоні відповідальності цього командування упродовж доби зафіксували рекордне застосування FPV-дронів – понад 70.
Раніше Гуменюк розповіла, що Росія шукає нову тактику застосування "Шахедів". Окупанти насамперед намагаються розвідати готовність та влучність української системи ППО.