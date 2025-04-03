"Привчають до крові": росіяни привезли дітей на екскурсію на війну

Росіяни виклали відео в соцмережі, де вони одягають своїх дітей у військову форму, бронежилет та везуть з собою на лінію фронту. В такий спосіб ворог привчає своїх дітей до "смаку крові".

Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що ціллю є просування російських наративів про "священну війну". Однак через роки росіяни пожалкують, що влаштували такий досвід для своїх дітей.

Дивіться також "Херсон, Запоріжжя і Донецьк добити": про що мріє полонений окупант у київському СІЗО

Росіяни придумали для дітей цікаві "екскурсії"

За словами ексспівробітника СБУ, очевидно, що російських дітей не будуть змушувати вбивати українців на фронті. Однак вони вже "привчають їх до крові". Побачити передову для цих дітей – метод російських наративів та пропаганди.

Діти мають побачити, що війна – це "священна війна", що потрібно воювати, адже "всюди нацисти та бандерівці". Так діти будуть звикати до війни,

– наголосив він.

Ступак зауважив, що тут може повторитись історія з Адамом Кадировим (син Рамзана Кадирова), коли він бив людей за ґратами та знущався з них. Ймовірно, що і до російських дітей окупанти будуть привозити українських полонених, щоб показувати їх як в зоопарку та, можливо, катувати.

"Якщо одного разу ти спробував на смак кров, води більше не схочеться", – сказав він.

Експівробітник СБУ зазначив, що такий досвід, якій окупанти влаштували для своїх дітей, через 5 – 10 років повернеться росіянам сторицею. Зараз вони психологічно заклали в дитячу психіку вбивство як норму, тому, коли діти подорослішають, вони будуть вбивати своїх батьків, родичів та скоювати інші злочини.

Цей бумеранг буде, "похмілля" буде важким. Особливо, коли ці всі хлопчики-ветерани повернуться з фронтів. Всі звички з війни вони будуть використовувати до пересічних росіян. Російська ж влада готується до підняття рівня криміналітету, але що з цим робити – варіантів у неї поки немає,

– додав Ступак.

До слова, ворог намагається мілітаризувати не лише своїх дітей, а й українських на окупованих територіях. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни на ТОТ продовжують пріоритетно працювати саме з дітьми, молоддю – триває мілітаризація через "юнармію", постійні зустрічі з учасниками так званої "сво", дітей возять на полігони та дають їм зброю.