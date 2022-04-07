Росіяни впритул розстріляли човен з людьми на Каховському водосховищі
Джерело:телеграм Pravda Gerashchenko
Російські військові розстріляли човен з мирними людьми на Каховському водосховищі. Унаслідок обстрілу загинуло четверо людей, серед яких є дитина.
Четверо людей загинуло на місці
Про цинічний та кривавий обстріл російськими військовим повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. Повідомляється, що в човні перебувало 14 громадян України.
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Як ідеться у дописі Геращенка, люди на човні намагалася вибратися із села Первомаївка Херсонської області по Каховському водосховищу.
Її прибило до берега в районі села Мар'їнське Криворізького району Дніпропетровської області. У човні перебували 14 мирних громадян України, троє з яких – діти,
– зазначив Геращенко.
За повідомленням МВС, на відстані 70 метрів від берега села Мар'їнське російські окупанти завдали артилерійських обстрілів та гатили з "Градів".
Внаслідок обстрілу на місці загинули троє дорослих та дитина 2009 року народження. Решта людей з осколковими пораненнями різної тяжкості в лікарні.
Серед загиблих виявилася жінка-адвокат.
Тіла вбитих людей на Каховському водосховищі / Фото телеграм Pravda Gerashchenko (Увага, вразливі кадри!)
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