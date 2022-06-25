Росіяни вранці вдарили по військовому об'єкту на Яворівщині 4 ракетами, ще 2 – збили

Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Львівщині, військовому об'єкту на Яворівщині – випустили 6 ракет, 2 з яких – силам ППО вдалось збити.

4 ракети, на жаль, долетіли

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Ракетний удар був з Чорного моря.

Увага Росіяни запустили по Десні 20 ракет: зруйновані об'єкти інфраструктури

За попередньою інформацією, ПВК "Захід" вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли.

Сьогодні близько 4 години ранку було завдано ракетного удару з території Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет, чотири потрапляння, дві ракети було збито. Об'єкт військовий, на територій Яворівського полігону,

– зазначив Максим Козицький.

Є постраждалі

Внаслідок ракетного удару 4 люди постраждали. Відомо, що 1 з них середньої важкості, двоє – легких. Їх госпіталізовано.

Пожежу, за словами очільника Львівської ОВА, вдалось локалізувати.

Максим Козицький розповів про ракетний обстріл Львівщини: дивіться відео

Ударною хвилею вибило шибки в будинках та амбулаторії

Голова Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх розповів, що значних руйнувань цивільної інфраструктури внаслідок ранкової атаки росіян, – немає. Однак, подекуди уданою хвилею вибило шибки.

Щодо об'єктів цивільної інфраструктури руйнувань немає. Однак, в амбулаторії ударною хвилею вибило шибки. Також шибки вибило у декількох приватних оселях,

– зазначив Володимир Мацелюх.

Росіяни не вперше обстрілюють Яворів

Росіяни не вперше атакують Яворівський район. Роблять це навмисно, адже Яворівський полігон відомий військовий об'єкт. Крім того, Яворівський полігон від кордону країни-учасниці Альянсу відділяють всього 20 кілометрів.

Вперше ворожі ракети прилетіли по Яворівському полігоні 13 березня. По території колишнього навчального центру НАТО було випущено 30 ракет. Унаслідок ворожого авіаудару загинули 35 людей. Напад Росії на територію Міжнародного миротворчого центру в Яворові навіть зняли зі сторони Польщі.

15 травня росіяни здійснили чергову атаку на Львівщину – випустили 6 ракет, 2 з яких вдалося знищити. Втім, 4 ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури в Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.

17 травня росіяни теж намагались атакувати Яворівський полігон. Тоді ворожі ракети вдалось збити, однак ударна хвиля все ж завдала незначних руйнувань інфраструктурі.

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Росія завдала масованого ракетного обстрілу

Вночі та вранці 25 червня Росія масово атакувала територію України ракетами. Вибухи пролунали на Львівщині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Харківщині, а також у Миколаєві.

Більшість ракет запустили з Білорусі. Однак, Львівщину, як зауважив Максим Козицький, обстрілювали з Чорного моря.

Близько 30 ракет полетіло лише на Житомирщину

Так, по по селищу Десна на Чернігівщині ворог випустив аж 20 ракет. Обстріл відбувся близько 05:00.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко порівняв нічні обстріли з тими, які були в першу ніч повномасштабного вторгнення. За його даними, по території області російські окупанти випустили близько 30 ракет.

Попередньо відомо, що незначних руйнувань зазнала військова інфраструктура. На жаль, один військовий загинув, ще один – отримав поранення.

Зазначимо, що тривога по всій Україні почалась орієнтовно о 03:20 і тривала десь до 05:05.