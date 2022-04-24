Росіяни все ще намагаються когось переконати, що у злочинах у Бучі винні не вони

Сергій Лещенко розповів про ще один приклад операції під фальшивим прапором, повідомляє 24 канал. Пропагандисти намагаються переконати громадян Росії в тому, що до вбивства сотень цивільних українців причетна українська сторона.

Машина російської пропаганди працює невпинно. На цей раз в інфопросторі росіян з'явилась інформація, що начебно в Лисичанськ Луганської області прибули представники українських та західних ЗМІ. Саме ті журналісти, які показали світу звірства росіян у Бучі.

Читайте також: Це повне безглуздя, – Лещенко про інформаційні "вкиди" росіян щодо хіматаки в Одесі

За твердженнями пропагандистів, це робиться для того, аби кинути тінь на Росію, щоб зафільмувати те, чого не було – безчинство росіян.

Сергій Лещенко впевнений, таким чином вкотре цими вкидами росіяни працюють на випередження повідомлення про те, що безчинства таки були, але армія Росії тут ні до чого.

Найманці Кремля вже не вперше брешуть про те, що це самі українці вбивають своїх громадян. А потім Україна закликає американських або британських робітників спецслужб, іноземних журналістів це все транслювати на весь світ.

Черговий приклад брехні та фейків з боку держави-агресорки,

– резюмував Лещенко.

До теми – брифінг Лещенка за 24 квітня: відео