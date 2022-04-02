Росіяни всіх загиблих, яких не встигають забрати, закопують в ямах, як собак, – Ніколюк

Росія продовжує втрачати своїх бійців в Україні. Російські загарбники всіх загиблих, яких не встигають забрати, закопують в ямах, як собак.

Про ставлення росіян до їхніх загиблих побратимів виданню розповів командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Віктор Ніколюк. Він з перших днів вторгнення керує обороною Чернігова, і не тільки, від російських військ.

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Росіяни не встигають ховати загиблих товаришів

Ніколюк зазначив, що втрати у російських загарбників на Чернігівщині, великі.

За інформацією місцевих жителів, росіяни всіх загиблих, яких не встигають забрати, закопують в ямах, як собак,

– зазначив генерал-майор.

Він додав, що ще частину спалюють в крематоріях. Крім того, після звільнення населених пунктів Чернігівщини від ворога, українські захисники теж знаходять тіла загиблих. Однак наразі там йдуть фільтраційні заходи, тому точну кількість втрат ворога Ніколюк не назвав.

Ситуація на Чернігівщині

На Сіверському напрямку окупанти утримують окремі підрозділи 41-ої загальновійськової армії для блокування Чернігова. Однак основна частина військ, за даними Генштабу, готова до відступу.

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