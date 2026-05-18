Логіка є: майор у відставці пояснив, навіщо росіяни встановлюють на пляжах Криму "зуби дракона"

Росіяни на західному узбережжі окупованого Криму безпосередньо на пляжах почали встановлювати так звані "зуби дракона" – бетонні піраміди, які мають зупиняти просування важкої техніки. Однак залишається відкритим питання, чи має Україна спроможності доставити на узбережжя Криму важку техніку.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман пояснив у розмові з 24 Каналом логіку ворога щодо розташування "зубів дракона" на кримських пляжах. Він припустив, яка справжня причина появи цих загороджень.

Від яких засобів намагаються захиститися росіяни?

Гетьман вважає, що росіяни не вперше намагаються будувати на пляжах фортифікації, рити окопи тощо. Проте, на його думку, військова логіка у тому, щоб встановити "зуби дракона" на пляжах, існує.

"Ці загородження можуть бути встановлені проти кораблів на повітряній подушці. Через "зуби дракона" вони не зможуть дістатися з води на берег", – зауважив майор у відставці.

Зверніть увагу! Росіяни намагаються різними способами завадити українським силам потенційно висадити десант в окупованому Криму. За даними української розвідки, російська оперативно-тактична група "Крим" встановлює мінно-вибухові загородження вздовж узбережжя півострова. Зокрема, окупанти використовують протитанкові та протипіхотні міни. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, у частині акваторії моря та на пляжах в окупованому Криму будуть мінні поля, які перекриватимуть дротяними загородженнями.

Водночас Україна, за словами ветерана російсько-української війни, нібито не збирається використовувати такі кораблі. Проте у росіян може бути своє уявлення.

Можливо, хтось встановив ці "зуби дракона", щоб звітувати про роботу, яка була виконана. А скільки коштів було вкрадено на цьому, невідомо. Проте ті, хто встановлював "зуби дракона", точно консультувалися з військовими, щоб був привід трохи заробити,

– зауважив Олексій Гетьман.

Якщо Україна й має кораблі на повітряній подушці, то не у тій кількості, щоб їх застосовувати. До того ж, якби українські сили вирішили використати ці кораблі, то "зуби дракона" виставлені на одному чи декількох пляжах, їм би не завадили. Завжди можна знайти на узбережжі ділянки, де немає цих загороджень, і просунутися. Тоді росіянам доведеться будувати "китайську стіну" із "зубів дракона" вздовж усього узбережжя.

Росіяни не вперше встановлюють у Криму "зуби дракона"

У 2023 році окупанти почали будувати загородження на Кримському півострові, які мали б завадити просуванню українських сил. Зокрема, росіяни вирили 8 кілометрів траншей вздовж берегової лінії в районі Євпаторії. Також на узбережжі вони виставили у два ряди "зуби дракона". Ворог, імовірно, розраховував на те, що ці загородження дозволять зупинити десант, проте вони б йому не завадили.

Крім того, противник тоді будував укріплення вздовж Північно-Кримського каналу та в Армянську. Оборонні споруди росіяни також встановлювали вздовж водойм, щоб створити складну перешкоду для можливого наступу українських сил.

Що відбувається в окупованому Криму?

Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах ворога на півострові. Зокрема 17 травня під час атаки дронів було атаковано військовий аеродром "Бельбек" у Севастополі. Українським силам вдалося поцілити по інфраструктурі та засобам протиповітряної оборони ворога. Йдеться про зенітний комплекс "Панцир-С2"; ангар із радаром до комплексу С-400; систему керування БпЛА "Оріон" та наземну станцію керування дронами "Форпост"; пункт передачі даних "земля – повітря"; диспетчерську вежу та ангар на аеродромі.

Раніше, 19 квітня, ГУР завдало ударів по двох російських великих десантних кораблях, які перебували у Севастопольській бухті. Це – ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Николай Фильченков". Крім того, було ліквідовано ворожу радіолокаційну станцію "Подлет-К1".

Також Україна завдає великих втрат протиповітряній обороні ворога, що була розташована у Криму. Тому окупанти змушені перекидати системи ППО на півострів з інших регіонів. За даними України, ворог втратив у Криму понад 5 тисяч елементів ППО.

За словами авіаексперта Костянтина Криволапа, найближчим часом станеться ситуація, коли перебування у Криму російських військових стане неможливим. Адже наразі Україна тисне на півострів дронами, а невдовзі може використовувати ракети та навіть авіацію.