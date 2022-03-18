Росіяни втратили 8 танків, 11 БМП і взвод піхоти при спробі прориву на Сході

Ворог вкотре спробував прорвати оборону українських захисників на Сході. При цьому зазнав нещадних втрат – 8 танків та 11 БМП і взвод піхоти.

Інакше ця спроба не могла закінчитись. Українські захисники попередили, що змішають ворога з землею і при наступній спробі.

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Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" одразу на декількох напрямках,

– повідомили захисники.

Тож, під час наступу ворог втратив 8 танків, 11 БМП та взвод піхоти.

"Запам'ятайте, російські окупанти, – хочете землі української? Ми вас з нею змішаємо!", – наголосили наші військові.

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