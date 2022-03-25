Росіяни втратили понад 16 тисяч солдатів у війні в Україні

25 березня 2022 , 10:47
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Втрати окупанта у війні в Україні перевищили 16 100 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Орієнтовні втрати ворога оприлюднив Генштаб Збройних Сил України. Стількох військових держава-агресорка позбулась за місяць вторгнення на українську землю.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Втрати ворога станом на 25 березня:

  • особового складу – 16100 осіб,
  • танків – 561,
  • бойових броньованих машин – 1625,
  • артилерійських систем – 291,
  • РСЗВ – 90,
  • засоби ППО – 49,
  • літаків – 115,
  • гелікоптерів – 125,
  • автомобільної техніки – 1089,
  • кораблі /катери – 5,
  • цистерн з ПММ – 72,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53,
  • спеціальна техніка  – 18.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення

Зазначимо, що українські військові дають гідну відсіч окупантам. Запеклі бої тривають у Київській області. Продовжуються бої вздовж шляхів на Чернігівщині, а також українські захисники борються за місто Ізюм, що на Харківщині.

При цьому ворог не залишає у спокої мирне населення: окупанти здійснюють артилерійські обстріли міст, спрямовують ракети та бомби на цивільну інфраструктуру.

Військові розгромили окупантів у Чорнобаївці 10 раз: більше у відео

 

Автор: Ірина Пундор