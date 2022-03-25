Росіяни втратили понад 16 тисяч солдатів у війні в Україні
25 березня 2022 , 10:47Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Втрати окупанта у війні в Україні перевищили 16 100 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Орієнтовні втрати ворога оприлюднив Генштаб Збройних Сил України. Стількох військових держава-агресорка позбулась за місяць вторгнення на українську землю.
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Втрати ворога станом на 25 березня:
- особового складу – 16100 осіб,
- танків – 561,
- бойових броньованих машин – 1625,
- артилерійських систем – 291,
- РСЗВ – 90,
- засоби ППО – 49,
- літаків – 115,
- гелікоптерів – 125,
- автомобільної техніки – 1089,
- кораблі /катери – 5,
- цистерн з ПММ – 72,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53,
- спеціальна техніка – 18.
Ворог продовжує тероризувати мирне населення
Зазначимо, що українські військові дають гідну відсіч окупантам. Запеклі бої тривають у Київській області. Продовжуються бої вздовж шляхів на Чернігівщині, а також українські захисники борються за місто Ізюм, що на Харківщині.
При цьому ворог не залишає у спокої мирне населення: окупанти здійснюють артилерійські обстріли міст, спрямовують ракети та бомби на цивільну інфраструктуру.
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