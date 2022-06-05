Росіяни втретє обстріляли аеродром "Коротич" під Харковом: знищені ангари та спортивні літаки
Джерело:Харківський аероклуб
Росіяни втретє обстріляли аеродром "Коротич" у Харківській області. Внаслідок атаки знищено два ангари та авіатехніка.
Внаслідок атаки постраждалих немає. Повідомляють, що люди, які перебували на території аеродрому, встигли сховатись.
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Проте два пошкоджених ангари були зруйновані повністю, а разом з ними і вся авіаційна техніка, а це – легкі спортивні і тренувальні літаки,
– йдеться в повідомленні.
Керівник Харківського аероклубу Сергій Філатов зауважив, що, публікуючи фото з наслідками попереднього нападу, сподівався, що ворог побачить, що жодної військової техніки на аеродромі не було і немає. Однак це не зупинило ворога атакувати аеродром втретє.
Найстаріший ангар повністю зруйновано
Відтак росіяни зруйнували найбільший і найстаріший ангар, побудований у 60-х роках минулого століття.
Ангару, який розташований поруч, також більше немає. Літаки, які підіймалися в небо в ознайомлювальні, туристичні та навчальні польоти, використовувалися приватними пілотами для повітряних мандрів, знищені,
– додали у пресслужбі аеродрому.
Аероклуб вкотре наголосив, що на території аеродрому жодних військових літаків або гелікоптерів, чи іншої військової техніки немає і не було.
Наслідки обстрілу: ангар повністю зруйновано / Фото Харківський аероклуб
Коротко про ситуацію на Харківщині
- Харківська область залишається важливим плацдармом для наступу російської армії. Ворог обстрілює міста та села в цьому регіоні та планує подальші наступи.
- Внаслідок російських обстрілів за добу 2 червня на Харківщині загинула одна людина, а ще 7 – постраждали. Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди та ангар із зерном.
- За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони.
- Водночас російська армія просунулась на південний схід від Ізюма, захопивши населений пункт Пасіка і повернувши під свій контроль Довгеньке.
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