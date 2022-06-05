Росіяни втретє обстріляли аеродром "Коротич" під Харковом: знищені ангари та спортивні літаки

Росіяни втретє обстріляли аеродром "Коротич" у Харківській області. Внаслідок атаки знищено два ангари та авіатехніка.

Внаслідок атаки постраждалих немає. Повідомляють, що люди, які перебували на території аеродрому, встигли сховатись.

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Проте два пошкоджених ангари були зруйновані повністю, а разом з ними і вся авіаційна техніка, а це – легкі спортивні і тренувальні літаки,

– йдеться в повідомленні.

Керівник Харківського аероклубу Сергій Філатов зауважив, що, публікуючи фото з наслідками попереднього нападу, сподівався, що ворог побачить, що жодної військової техніки на аеродромі не було і немає. Однак це не зупинило ворога атакувати аеродром втретє.

Найстаріший ангар повністю зруйновано

Відтак росіяни зруйнували найбільший і найстаріший ангар, побудований у 60-х роках минулого століття.

Ангару, який розташований поруч, також більше немає. Літаки, які підіймалися в небо в ознайомлювальні, туристичні та навчальні польоти, використовувалися приватними пілотами для повітряних мандрів, знищені,

– додали у пресслужбі аеродрому.

Аероклуб вкотре наголосив, що на території аеродрому жодних військових літаків або гелікоптерів, чи іншої військової техніки немає і не було.

Наслідки обстрілу: ангар повністю зруйновано / Фото Харківський аероклуб

Коротко про ситуацію на Харківщині

Харківська область залишається важливим плацдармом для наступу російської армії. Ворог обстрілює міста та села в цьому регіоні та планує подальші наступи.

Внаслідок російських обстрілів за добу 2 червня на Харківщині загинула одна людина, а ще 7 – постраждали. Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди та ангар із зерном.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони.

Водночас російська армія просунулась на південний схід від Ізюма, захопивши населений пункт Пасіка і повернувши під свій контроль Довгеньке.

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