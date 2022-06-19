Росіяни в'їжджали через КПП Чугунівка на Харківщині: Стерненко показав відео з телефону окупанта

Росіянин Вадим Плохіх "йшов до успіху" у війні проти України. Втім, щось пішло не за його планом, і вже в середині серпня він приєднався до "хороших росіян" на концерті Кобзона.

21-річний російський окупант Вадим Плохіх приїхав в Україну воювати "максимум на тиждень". Утім, щодо майбутнього він помилився – його чекали кілька місяців війни та ліквідація.

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Як росіяни заходили в Україну та на що розраховували

Блогер Сергій Стерненко опублікував відео та фото з телефону ліквідованого окупанта. Вони повідомляють дуже багато цікавих подробиць.

Сам Плохіх прийшов у російську армію строковиком, а потім підписав контракт та поїхав воювати у Сирію та на Донбас. Також він у своїх переписках розповідає, що був у Китаї та Карабаху.

За словами окупанта, напад на Україну Росія планувала ще з початку 2022 року, першою опорною датою було 4 січня. Коли росіяни напали на Україну 24 лютого, він був переконаний, що тривалих бойових дій не буде.

"Та максимум тиждень, братан, максимум тиждень. Стандартна така операція", – казав Плохіх.

Він йшов на Київ і був серед тих, хто мав захоплювати столицю. Плохіх зайшов в Україну з території Білорусі. Втім, "щось пішло не так", і зовсім скоро його вже перекидали на інший напрямок.

Під Києвом нам дали п**ди, і нас вивели до Білорусі, після чого ми повантажились на платформи й зараз їдемо до Бєлгорода,

– писав росіянин.

На територію Харківської області Плохіх заходив у квітні через прикордонний пункт Чугунівка. Відео заходу російської колони на територію України він зняв на телефон.

Потів він хвалився товаришам, що грабував квартири мирних українців, магазини та розстрілював цивільних нібито "зі свастикою на тілі". Садизм окупантів лякав навіть його, але він залишався в армії заради грошей.

Втім, насолодитися заробітком окупант вже не зможе – його ліквідували орієнтовно всередині травня. Плохіх хотів вчитися на економіста, але йому забракло елементарної клепки не обмінювати своє життя на можливість мародерити та вбивати мирних людей.

Що ще було на телефоні в окупанта: відео

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