Росіяни або взагалі не розуміють, що таке радіація, або робили все це навмисно, – експертка

Майже протягом місяця російські окупанти перебували в Зоні відчуження. Ба більше, вони рили окопи в найбільш забрудненому місці – Рудому лісі. Незабаром всі ці військові матимуть великі проблеми зі здоров'ям.

Також чималу дозу радіацію загарбники отримають і через "сувеніри", які вони позбирали на території ЧАЕС. Про це повідомила провідна наукова співробітниця відділу дозиметрії зовнішнього опромінення Національного наукового центру радіаційної медицини Олена Баханова.

До теми Уся техніка росіян, яка перебувала в Чорнобилі, радіоактивно заражена

На окупантів чекають великі проблеми зі здоров'ям

Вона зазначила, що до можливих серцево-судинних, кісткових і нервових захворювань ймовірні розвиток катаракти та навіть лейкемії. Аби говорити детальніше, потрібно знати конкретні дози, які отримали російські військові.

Одна людина може отримати велику дозу та не захворіти, а інша – маленьку і захворіти. У тих місцях в Рудому лісі, де окопувалися росіяни, треба встановити спеціальні прилади, щоб оцінити рівень внутрішнього опромінення,

– пояснила Баханова.

До вторгнення ситуація у Зоні відчуження була абсолютно контрольованою

До того як у Зону відчуження вторглись непрохані гості, ситуація там була абсолютно контрольованою. Ступінь опромінення персоналу ретельно контролювали.

Склалося враження, що ці люди – російські військові – взагалі не розуміють, що таке радіація. Або робили все це навмисно,

– додала експертка.

Баханова вважає: дії загарбників інакше як ядерним тероризмом назвати важко. Українські фахівці були здивовані та нажахані такою поведінкою у Зоні відчуження.

Варто переглянути до теми: наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС