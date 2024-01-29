4 місяці без масових атак ракетами "Калібр": чи є привід радіти

Російські військові не застосовували "Калібри" з 25 вересня. Однак це не привід розслаблятися, оскільки провал ударів цими ракетами не говорить про те, що вони закінчилися або нема виробництва. Якраз навпаки.

З 25 вересня 2023 року по 25 січня 2024 року у росіян накопичення крилатих ракет "Калібр", тільки завдяки виробничим потужностям, може становити понад 240 одиниць. Тобто з урахуванням застосування Х-101/555 морських "Калібрів" в резерві більше, ніж крилатих авіаційних.

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Чому росіяни перестали запускати "Калібри"

Причин такої тривалої паузи є декілька. По-перше, після втечі Чорноморської флотилії до Новоросійська із Севастополя, на новому місці базування досі не облаштовано інфраструктуру для обслуговування та зберігання КРМБ "Калібр".

Зараз триває активне вивезення КРМБ "Калібр" з 3413 ракетно-технічної бази у Сухарній Балці на материк, у 1061 арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин у Натухаєвську, що в Краснодарському краї. Причому командування окупантів всіляко форсує процес облаштування всієї необхідної інфраструктури та логістики.

По-друге, відзначається зношування пускових на носіях КРМБ "Калібр". Часте застосування цих ракет показало, що якість пускових не забезпечує надійність за настільки інтенсивного застосування ракет. Особливо ресурс був зношений у 2022 році та першій половині 2023 року.

Не дивно те, що неодноразово впадали в очі непарні пуски, хоча пускових парна кількість. Наприклад, коли регулярно з ДЕПЛ "Варшав'янка", з 4 пускових установок запускалося по 3 ракети. Одна з секцій не заряджалася через зношування та ризиків надзвичайної ситуації.

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Також самі кораблі від частих стартових імпульсів зазнали внутрішніх пошкоджень корпусів, які так само впливають на стійкість.

А тому не здивуюся, якщо побачу, як окупанти внутрішніми водами Росії намагаються переправити в Чорне море носії КРМБ "Калібр" з інших флотів, а ці відправити на ремонт.

По-третє, наразі російських маніяків підводить погода. Але це ситуативний фактор.

А тому до практики ударів "Калібрами" вони через якийсь час все ж таки повернуться, особливо з урахуванням зменшення накопиченого запасу Х-101/555 і прискореного облаштування інфраструктури в районі Новоросійська.