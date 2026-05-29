Росіяни видихлись, – у 110-ій ОМБр про різкі зміни на Олександрійському напрямку

Росіяни намагаються втримувати тиск на фронті, але ситуація на окремих ділянках уже помітно змінюється. На Олександрівському напрямку після зими їхня активність суттєво впала.

Начальник відділу комунікацій 110-ої окремої механізованої бригади Іван Сєкач в ефірі 24 Каналу розповів, що противник втратив ініціативу на ділянці бригади. За його словами, росіяни видихнулися і вже не мають сил для активного просування.

Олександрівський напрямок без активних штурмів

На ділянці 110-ої бригади ситуація суттєво змінилася порівняно із зимою. Росіяни втратили ініціативу, а їхні спроби просуватися вперед стали значно слабшими й менш регулярними. Якщо раніше бойові дії трималися на постійному тиску, то тепер противник діє обережніше і рідше з'являється на передньому краї.

Противник тут давно втратив ініціативу. Бойові дії більше нагадують аматорські спроби для любителів загинути,

– зазначив Сєкач.

Це помітно і за втратами окупантів на цій ділянці. Узимку Сили оборони України могли знищувати до 50 росіян за добу, а тепер ідеться приблизно про 5 – 10 окупантів на день.

На цьому напрямку вже працюють українські штурмові підрозділи та суміжники, які виконують завдання зі звільнення територій.

Таке відчуття, що противник просто видихнувся і не має сили робити якісь активні бойові дії із захоплення території,

– наголосив він.

Через це ситуація на ділянці бригади зараз виглядає зовсім інакше, ніж узимку. Росіяни значно рідше намагаються тиснути вперед, а їхня присутність на передньому краї стала менш помітною.

Російські прапори не означають контроль території

Поява російських груп далеко від основних позицій не завжди пов'язана з реальним просуванням. На сучасному фронті вже немає суцільної лінії зіткнення, тому невеликі диверсійні групи інколи можуть прослизнути вглиб сірої зони або між позиціями. Такі випадки не означають, що окупанти закріпилися чи взяли територію під контроль.

Вийшло в них проскочити, вийшло там показати – і вмерли,

– пояснив Сєкач.

Росіяни часто беруть із собою прапори, щоб зняти відео й показати нібито успіх. Це більше потрібно для звітності перед командуванням, ніж для реального результату на полі бою. Офіцери російської армії намагаються вислужитися, отримати нагороди й створити картинку для пропаганди.

Це робиться для того, щоб офіцери російської армії вислужилися, отримали нагороду, показали, які вони молодці,

– зазначив він.

Такі спроби можуть повторюватися, бо росіяни розраховують на випадковість. Частину таких груп знищують одразу, частина може певний час ховатися у підвалах, доки територію не зачистять.

Сучасна війна тримається на дронах

На Олександрівському напрямку, як і на інших ділянках фронту, бойові дії вже не схожі на війну 2022 – 2023 років. Суцільної лінії оборони немає, а позиції можуть бути змішаними й постійно змінюватися. Через це головну роль дедалі більше відіграють розвідка, ударні дрони та швидке виявлення противника.

Піхота в таких умовах виконує інші завдання, ніж раніше. Вона не завжди тримає класичну оборонну точку, а часто працює як спостережний пункт. Головне для бійців – не видати своє місце, бо після виявлення по позиції можуть швидко відпрацювати дрони або інші засоби ураження.

Головне завдання піхоти – не вилазити і не показувати, де вони перебувають. Бо якщо їх вирахують, то туди прийде дуже багато неприємних речей,

– пояснив Сєкач.

Саме тому невеликі російські групи інколи можуть певний час залишатися у підвалах або покинутих будівлях. Щоб знайти їх, потрібна повноцінна військово-поліцейська операція із зачисткою території. За словами Сєкача, таких окупантів можуть знаходити навіть після завершення бойових дій.

Що відомо про останні зміни на фронті?

Наприкінці травня 2026 року українські військові відзначали, що на частині ділянок росіяни майже перестали використовувати бронетехніку, хоча вона в них є. На фронті дедалі більшу роль відіграють дрони й інші технології, а Сили оборони України вже працюють над рішеннями, які мають допомогти не лише стримувати ворога, а й вибивати його з позицій та повертати територію.

У звіті ISW за 28 травня зазначалося, що російські війська продовжують атаки, але на багатьох напрямках не мають відчутного результату. Водночас українські сили мали успіхи, зокрема на Великобурлуцькому та Олександрівському напрямках, а також утримували позиції там, де Росія намагалася видати локальні інфільтрації за просування.

Окремо ISW повідомляв, що Росія намагається тиснути вздовж усієї лінії фронту, зокрема на Сумщині, Харківщині, Куп'янському, Костянтинівському, Покровському та південному напрямках. Але водночас ЗСУ мають локальні успіхи, покращують позиції на окремих ділянках і б'ють по російській логістиці та техніці в тилу, зокрема на окупованій Луганщині.

На півдні Сили оборони України також мають успіхи в районі Степногірська та на Олександрівському напрямку. Там тривають бої за витіснення ворога й підчищення позицій, а окремі дії українських військових спрямовані на те, щоб відтиснути росіян за природні рубежі та вирівняти лінію фронту.