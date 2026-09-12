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Знищити всі носії "Калібрів"

Але якщо Військово-морські сили ЗСУ мають рацію, і один з "Нептунів" уразив "Адмірал Ессен", це буде великою перемогою для України та великою втратою для Росії. За власними підрахунками України, Чорноморський флот Росії, підданий ударам українських ракет та безпілотників, втратив або зазнав ушкоджень близько третини своєї бойової сили. Не більше восьми кораблів, що вціліли, мають пускові установки для запуску найкращої ракети флоту – крилатої ракети "Калібр".

Знищення восьми ще вцілілих ракетоносців "Калібр" – двох фрегатів, трьох корветів і аж трьох підводних човнів – є головним пріоритетом для України. Збереження цих суден є одним з головних пріоритетів Росії, оскільки вона посилює бомбардування українських міст, заводів, складів та електростанцій.

Вдале полювання на російські кораблі

Фрегат був не єдиним кораблем у списку цілей. Генеральний штаб України підтвердив ураження трьох суден – "Адмірала Ессена", тральщика "Железняков" і десантного корабля "Петро Моргунов" – а також сховища мазуту в порту.

Exilenova+ інтерпретує зображення як ураження ще двох авіаносців "Калібру": виведений з ладу корвет "Буян-М", також нових пошкоджень зазнав фрегат "Адмірал Макаров". Щоб було зрозуміло, очевидно, що українці вже вражав "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Рейд українського безпілотника на Новоросійськ 12 серпня призвів до того, що, здавалося, було прямим ураженням передніх ракетних осередків на обох кораблях.

"Адмірал Ессен” та "Адмірал Макаров" можуть одночасно запускати з комірок 3С14 до восьми ракет "Калібр" з дальністю польоту 2500 кілометрів. Якщо пошкодити комірки, фрегати більше не зможуть загрожувати Україні. Принаймні, доки росіяни не зможуть їх відремонтувати.

Управління військової розвідки України описало пошкодження цього тижня як пожежу на палубній надбудові "Адмірала Ессена", а не на його ракетних комірах.

Ураження одного з фрегатів 260-кілограмовою боєголовкою "Нептуна" зі швидкістю 900 кілометрів за годину, на відміну від набагато легшої боєголовки на набагато повільнішому безпілотнику, може призвести до більшого, ніж просто тимчасового виведення корабля з ладу. Це може завдати непоправної шкоди, фактично вивівши судно з бойового порядку Чорноморського флоту, що поступово скорочується.

Нагадаємо, що пара "Нептунів" з ранньої партії дедалі потужніших ракет потопила російський ракетний крейсер "Москва" у квітні 2022 року, розпочавши битву над Чорним морем, в якій росіяни поступово втрачають незамінні кораблі та поступово відтягують уцілілі судна до захищеного басейну Новоросійська.

В українців ще багато роботи

Новоросійськ, розташований за 350 кілометрів від південної лінії фронту, безпечніший для російських кораблів, ніж, скажімо, порти окупованого Криму. Але насправді це не так. Українські безпілотники та ракети регулярно ціляться в порт і десятки кораблів, що пришвартовані там.

Більшість українських боєприпасів промахуються або їх збивають. Незважаючи на це, українські діпстрайки лише посилюються. Запуск більшої кількості "Нептунів" означатиме чергову ескалацію. Дрони завдають шкоди. "Нептуни" – руйнують.

Навіть якщо один або кількох "Нептунів" нарешті вивів з ладу "Адмірал Ессен" цього тижня, залишилося ще багато роботи. Росіяни зазвичай відстрілюють менше 10 "Калібрів" у складі комплексу ракет і безпілотників, які вони запускають по українських містах приблизно раз на тиждень.

Один фрегат може одночасно випустити вісім "Калібрів". Так само може і один корвет. Підводний човен може випустити чотири "Калібри". Навіть без урахування "Адмірала Ессена”, авіаносці, які все ще залишаються бути боєздатними, можуть одночасно вивести в повітря від 16 до 20 "Калібрів", пише Defence Express. До 2022 року теоретична цифра запусків становила 76.

Військово-морські сили України теж оцінюють цю цифру в діапазоні від 16 до 20 пусків. 21 серпня речник Дмитро Плетенчук нарахував три надводні кораблі та два підводні човни, здатні стріляти "Калібрами", при цьому обидва фрегати були виключені з числа пошкоджених. Він також зазначив, що флот використав свої ракетоносці один раз у серпні, порівняно з трьома разами в липні, і тепер стріляє з захищених гаваней, а не виходить у море.

Але до Новоросійська можуть запустити більше удосконалених "Нептунів". Тобто, кількість уражених носіїв "Калібрів” може зрости.

Український виробник ракет КБ "Луч" постійно вдосконалює "Нептун", збільшуючи дальність Польоту та корисне навантаження, а також нарощуючи виробництво. За оцінками "Української правди", зробленими на основі даних з відкритих джерел, з 2023 по середину 2026 року було 26 підтверджених влучань ракет "Нептун" по російських наземних цілях.

Україна, схоже, має намір зрештою звести до нуля потужності зенітно-ракетних комплексів "Калібр" Чорноморського флоту. Звичайно, це потребуватиме часу та ще багатьох ударів. Чим більше "Нептунів" запускатимуть до Новоросійська, тим менше "Калібрів" прилітатиме по українських містах.