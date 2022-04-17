Росіяни вже повинні були почати повномасштабний наступ на Донбас, – Гайдай

Російські загарбники вже повинні були почати повномасштабний наступ на Донбас. Однак українські захисники перешкоджають їм, допомагає навіть погода.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі марафону FreeДом прокоментував ситуацію на Донбасі та можливу атаку російських загарбників.

Читайте також Окупанти обстріляли центр Золотого: є загиблі та поранені

Росіяни мали б почати наступ, та українці не дають

Вони повинні були б вже почати повномасштабний наступ. Єдине, що наші Збройні Сили теж не сидять і не чекають цього наступу просто так,

– зазначив Гайдай.

Він додав, що українські захисники періодично завдають ударів по ворожих артилерійських складах, скупченнях техніки. Це відтягує процес наступу росіян. "Усе залежить не тільки від Луганської області. Ситуація під Ізюмом також впливає на це", – пояснив глава ОВА.

Крім того, на стороні України навіть погода. Декілька днів йшли дощі, тому полями зараз їздити неможливо.

Гайдай також заявив, що окупанти мають план все ж почати наступ протягом тижня, але якщо не буде нюансів. Зокрема, йдеться про те, чи українці не розіб'ють їхні резерви, чи знову не падатимуть дощі.

Зверніть увагу – Орешкін про те, як далеко Путін зайде у своїй помсті за "Москву": дивіться відео