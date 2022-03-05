Росіяни вже розуміють, що тіла тисяч їх товаришів лишилися у чужій землі, – Резніков

Втрати ворога щодня зростають. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, вмотивованість окупантів близька нуля.

Про це урядовець написав у соцмережах. Він розповів про 10-ий день національного спротиву російським окупантам.

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Військові ресурси Росії вичерпуються

Вони (окупанти – 24 канал) вже розуміють, що тіла тисяч їх товаришів по "навчаннях", які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їх смертей, для Путіна вони гарматне м'ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії,

– зазначив Резніков.

Міністр запевнив, що військові ресурси ворога вже вичерпуються, далі на нього чекає логістичний колапс.

Резніков наголосив, що зараз російські солдати можуть врятуватись – здавшись у полон. Моральний і бойовий дух в окупантів – нижче нульового.

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