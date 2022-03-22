Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху, а тепер знищують Маріуполь, – Резніков

Окупанти продовжують цинічно знищувати Маріуполь. Очевидно, вони хочуть перетворити місто на Волноваху, яку вже стерли з лиця землі.

"Захисники" з Росії трощать багато українських міст. До того ж страшні руйнування є на Луганщині та Донеччині, яку й прийшли "визволяти". Резніков емоційно висловився про орків 22 березня.

Зверніть увагу Росія збирає найманців по світу та пробує штовхнути у пекло війни білоруські війська, – Резніков

"Захисники" із Росії нині знищують Маріуполь. У прямому сенсі. Все місто. Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст,

– пише Міністр оборони.

Орки "звільняють" регіони від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. "Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля", – додає Резніков.

Однак, якою трагічною не була б ситуація, плани окупантів перетворюються на прах. Адже станом на 22 березня ЗСУ знищили понад 15 тисяч московитів.

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