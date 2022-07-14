Росіяни вже тікають з Криму, у колаборантів істерія, – кримський політик

Обурення та невдоволення серед кримських татар та українці, які 8 років живуть в окупованому Криму була постійно. Станом на зараз, окупанти у Криму проводять чергову хвилю репресій.

Про це 24 каналу розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Він також зазначив, що зараз у росіян наростає істерія, тому що наші успіхи на фронті, особливо на південному напрямку, справді дуже впливають і в Криму.

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Вже минуло чимало років із дня окупації і вони не змогли широкомасштабно захопити весь Крим, себто масово примусити місцевих до співпраці,

– каже Чийгоз.

За його словами, у Криму такі настрої, що багато росіян та колаборантів не знають куди тікати. Кримські колаборанти намагались "прилаштувати свою дупу" в росії, але вже прийшло розуміння, що вони там нікому не потрібні.

Нова хвиля репресій з боку росіян стосовно корінного населення Криму – кримських татар, буде тільки зростати, переконаний заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Це – істерія і росіяни намагаються на комусь відігратись та зігнати злість,

– додає Ахтем Чийгоз.

Ситуація на фронті – актуальні новини

В окупованій Горлівці пролунали потужні вибухи. Ймовірно, ЗСУ поцілили у черговий ворожий склад.

росіяни намагаються довести мирних людей на окупованих територіях до відчаю. Після цього вони роблять спроби вербувати чоловіків на війну проти України.

На Донбасі російські окупанти стали посилювати роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп. Стало відомо про ворогів, які приходять на наші блокпости у формі ЗСУ. Також відомо, що ці росіяни добре говорять української. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ці російські солдати з "ліги" – так званої "еліти" російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив про те, що візьме участь у форму в Гаазі. Мета заходу – притягнення усіх російських окупантів до відповідальності за злочини, які вони вчинили в Україні. Глава держави запевнив, що жодному окупанту не вдасться втекти від відповідальності.

Детальніше про протестні настрої у Криму: дивіться відео