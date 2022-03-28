Росіяни вже захопили 70% Луганської області, – голова ОВА

Окупанти вже захопили 70% Луганської області. Проте Збройні Сили України продовжують тримати оборону, ворог далі не просунувся.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

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Гайдай повідомив, що окупанти вже захопили 70% області. Але, за його словами, на великій території Луганщини бої взагалі не велися.

"Ми ж не чекали, що росіяни о 4 годині ранку, не оголошуючи, просто почнуть війну. І коли пішла техніка, авіація, військові з Росії на Луганщину, то ми прийняли рішення відвести війська на територію, де буде постійна лінія оборони, – розповів Сергій Гайдай.

Голова Луганської ОВА наголосив, що ЗСУ тримають оборону.

Як ми вибудували лінію оборони, так вона і зараз залишається. І там, де наші просто відійшли, щоб зробити нормальну оборону, то там обстрілів немає, бо ми не обстрілюємо мирні міста,

– пояснив Гайдай.

Додамо, що впродовж доби ворог обстрілював Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Щедрищеве, що на Луганщині. Через злочинні дії окупантів загинули 2 осіб, ще 10 отримали поранення. Окрім того, співробітникам ДСНС вдалось врятувати 26 осіб.

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